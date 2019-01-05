Болтон заявил о сохранении позиции США по химоружию после вывода войск из Сирии

Помощник президента по нацбезопасности подчеркнул, что на любые атаки с применением токсинов американская сторона даст очень серьёзный ответ.

Вывод американских войск из Сирии не означает, что США отказываются от своей позиции по химическому оружию. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон во время переговоров с Израилем по поводу Сирии и пресечения возможности возрождения ИГИЛ*, сообщает ТАСС.

— Нет абсолютно никакого изменения в позиции США по поводу противодействия использованию химического оружия сирийским режимом и абсолютно никакого изменения в нашей позиции, — сказал Болтон.

По его словам, США в данный момент активно работают над деталями и условиями вывода войск, но президент Сирии Башар Асад должен иметь в виду, что это просто отступление, а Соединённые Штаты по-прежнему против использования оружия массового поражения.

Напомним, госсекретарь США Майк Помпео заявил о начале вывода американских войск из Сирии.

* Деятельность организации запрещена на территории России по решению Верховного суда.