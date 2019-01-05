Медведев подписал распоряжение о выплатах пострадавшим в Магнитогорске

Деньги направят из правительственного резервного фонда. Речь идёт о сумме около 65 миллионов рублей.

Премьер России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выплатах семьям погибших и пострадавшим в результате обрушения дома в Магнитогорске. На эти цели из резервного фонда кабмина будет выделено около 65 миллионов рублей.

Отметим, что в первые дни после трагедии были также утверждены размеры матпомощи, которую окажет жителям многоэтажки по улице Карла Маркса региональное правительство. Так, по одному млн рублей выплачивается членам семей граждан, погибших в результате ЧС, а сумма помощи пострадавшим варьируется от 200 тысяч до 400 тысяч рублей в зависимости от понесённого вреда.

Напомним, 31 декабря в Магнитогорске обрушился подъезд многоэтажного жилого дома по улице Карла Маркса. По предварительным данным, это случилось из-за взрыва бытового газа. В результате инцидента погибли 39 человек. Ранее Лайф публиковал список жертв трагедии.