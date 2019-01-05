"Сильный дождик". Россиян в Таиланде не впечатлил смертоносный ураган "Пабук"

Очевидцы рассказали, что, несмотря на ветер, на пляж можно спокойно выйти искупаться и позагорать.

Российских туристов в Таиланде не испугал ураган "Пабук", который сегодня обрушился на провинцию Накхон Ситхаммарат и отдельные районы соседних провинций. Об этом в беседе с корреспондентом газеты "Московский комсомолец" рассказали россияне, отдыхающие на тайском курорте.

— У нас ураган выглядит как периодически сильный дождик. Волны невысокие. Лонгботы вполне могут идти по воде, — сказала москвичка Анастасия Автономова.

Она рассказала, что люди спокойно купаются и отдыхают на пляже не только в солнечную погоду, но и во время дождя благодаря комфортной температуре.

По словам москвича Валентина Ионина, для прогулок даже дождевик не нужен и на набережной ветер совсем уже не чувствуется.

Напомним, в результате тропического урагана, обрушившегося на южные провинции Таиланда, три человека погибли и один считается пропавшим без вести. Десятки тысяч туристов покинули курорт из-за стихии.