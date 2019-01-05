Ди Каприо допросили по делу об отмывании денег

По данным следствия, "Волка с Уолл-стрит" снимали на деньги, украденные из инвестиционного фонда Малайзии.

Актёр Леонардо Ди Каприо дал показания по делу о коррупции, пишет The Hollywood Reporter. Сообщается, что он проходит как свидетель.

На вопросы Ди Каприо отвечал перед Большим жюри за закрытыми дверями.

В отмывании денег обвиняют руководство продюсерской компании Red Granite Pictures, которая финансировала производство картин "Волк с Уолл-стрит", "Тупой и ещё тупее — 2" и "Здравствуй, папа, Новый год!".

Известно, что компанию в 2010 году основал в том числе пасынок премьер-министра Малайзии Риза Азиз. А у самого главы правительства страны Наджиба Разака был доступ к государственному инвестиционному фонду. Оттуда, по версии правоохранителей, и похитили деньги для съёмки лент.

Ущерб для Малайзии оценили в 700 миллионов долларов.