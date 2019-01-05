Роспотребнадзор хочет защитить геном россиян на уровне закона

В ведомстве считают, что граждан следует уберечь от неконтролируемого распространения сведений личного характера.

Роспотребнадзор подготовил законопроект, согласно которому информация о человеке, полученная в ходе исследования его биоматериала, будет конфиденциальна. Соответствующий документ опубликован на портале нормативно-правовых актов.

Авторы предлагают внести поправки в законы "О персональных данных" и "О защите прав потребителей". Они будут дополнены перечнем терминов "физиологические, биологические" словом "генетические". В Роспотребнадзоре уверены, что граждан следует уберечь от неконтролируемого распространения сведений личного характера.

О том, что правительство рассматривает вопрос о внесении генома в список персональных данных россиян, стало известно осенью 2018 года. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что с развитием технологий расшифровывать геном стало проще.

Ранее Роспотребнадзор предложил запретить нейодированную соль в школьных столовых.