"Детский мир" на Лубянке эвакуировали из-за сообщения о пожаре

Из здания Центрального детского магазина (ЦДМ) на Лубянской площади эвакуировали около 800 человек из-за срабатывания противопожарной сигнализации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение столичного главка МЧС.
Центральный Детский мир - 17:16 пожарная эвакуация #Москва pic.twitter.com/AqobkoPCHe— ReD_WoW (@WoW_ReD) 5 января 2019 г.
Прибывшие на место пожарные не обнаружили источника возгорания, однако причина, по которой сработала сигнализация, всё-таки была установлена.
— Причиной срабатывания сигнализации стало приготовление пищи в закусочной "Бургер кинг", расположенной в здании "Детского мира", — сказал собеседник агентства.
Магазин продолжит работу в обычном режиме, пострадавших нет.
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