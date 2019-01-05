"Детский мир" на Лубянке эвакуировали из-за сообщения о пожаре

Из здания Центрального детского магазина (ЦДМ) на Лубянской площади эвакуировали около 800 человек из-за срабатывания противопожарной сигнализации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение столичного главка МЧС.

Прибывшие на место пожарные не обнаружили источника возгорания, однако причина, по которой сработала сигнализация, всё-таки была установлена.

— Причиной срабатывания сигнализации стало приготовление пищи в закусочной "Бургер кинг", расположенной в здании "Детского мира", — сказал собеседник агентства.

Магазин продолжит работу в обычном режиме, пострадавших нет.