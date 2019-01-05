Радикалы готовят провокации у собора канонической церкви в Чернигове

Активисты "Правого сектора" призывают своих сторонников оказать давление на верующих, чтобы те перешли на сторону раскольников.

Украинские радикалы из "Правого сектора"* проанонсировали провокации возле кафедрального собора канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Чернигове, сообщает РИА "Новости". Поводом для агрессии стало нежелание прихожан присоединиться к раскольникам, которые получили томос для своей "новой церкви". На страницах в соцсетях они призывают своих сторонников силой принуждать верующих разорвать связи с Московским патриархатом.

— Сразу после того как в Стамбуле патриарх Варфоломей подписал томос новообразования "Православной церкви на Украине", радикалы на странице в "Фейсбуке" разместили анонс об организации ими провокаций возле кафедрального собора Украинской православной церкви в Чернигове, — подтвердили агентству в пресс-службе УПЦ.

Ранее в субботу патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии (независимости) украинской "новой церкви". Церемония состоялась в Стамбуле, куда съехался весь политический истеблишмент страны. Официальный Киев называет это событие историческим и судьбоносным, сравнивая с большим праздником. А вот каноническая украинская церковь считает, что это приведёт к большему расколу в стране.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.