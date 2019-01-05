Названа причина смерти Криса Кельми

Ранее предполагалось, что причиной смерти певца стала алкогольная зависимость, с которой он боролся несколько лет.

Известный советский и российский певец и композитор Крис Кельми скончался из-за хронического заболевания, сообщает издание StarHit со ссылкой на сотрудников морга.

— Вскрытие было проведено. Смерть наступила по естественным причинам, но не от алкоголя. Там хроническое заболевание, — рассказали в морге.

Собеседник издания также отметил, что у артиста были проблемы с сердцем.

Ранее в СМИ сообщалось, что причиной смерти певца стала алкогольная зависимость, с которой он боролся несколько лет. Напомним, Крис Кельми умер 1 января.