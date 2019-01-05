"Жёлтые жилеты" в ходе беспорядков в Париже подожгли плавучий ресторан – видео

Участники уже восьмой по счёту протестной акции "жёлтых жилетов" во время беспорядков в Париже подожгли плавучий ресторан, передаёт BFM TV. Всё произошло на оживлённой набережной рядом с Музеем Орсе. Очевидцы вызвали на место пожарные расчёты, о пострадавших не сообщается.
PARIS #5janvier - Une péniche est en feu. Intervention des pompiers en cours. Toujours quelques tensions entre #GiletsJaunes et forces de l’ordre. pic.twitter.com/SjFE5a3eew— Clément Lanot (@ClementLanot) 5 января 2019 г.
Впрочем, локальные очаги возгорания возникали сегодня и на самом бульваре Сен-Жермен. Протестующие поджигали то мусорные баки, то мотоциклы, то автомобили, причём достаточно дорогие.
#Update: Pictures of Cars Scooters and trash cans are being set on fire in "Saint Germain" in #Paris of the #GiletsJaunes protestors. #ActeVIII pic.twitter.com/DcjBtwTybS— Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) 5 января 2019 г.
Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер сегодня призвал протестующих к ответственности и уважению закона, добавив, что в некоторых агломерациях Парижа нарастают напряжённость и насилие.
Напомним, митинги начались в середине ноября с требований отменить повышение цен на бензин. Вскоре зазвучали и другие призывы, в том числе об отставке президента Эмманюэля Макрона. Несколько десятков протестующих даже устроили инсценировку его "казни".
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