"Жёлтые жилеты" в ходе беспорядков в Париже подожгли плавучий ресторан – видео

Локальные очаги возгорания возникают и в других районах французской столицы, протестующие жгут и мусорные баки, и шины, и целые автомобили.

Участники уже восьмой по счёту протестной акции "жёлтых жилетов" во время беспорядков в Париже подожгли плавучий ресторан, передаёт BFM TV. Всё произошло на оживлённой набережной рядом с Музеем Орсе. Очевидцы вызвали на место пожарные расчёты, о пострадавших не сообщается.

PARIS #5janvier - Une péniche est en feu. Intervention des pompiers en cours. Toujours quelques tensions entre #GiletsJaunes et forces de l’ordre. pic.twitter.com/SjFE5a3eew — Clément Lanot (@ClementLanot) 5 января 2019 г.

Впрочем, локальные очаги возгорания возникали сегодня и на самом бульваре Сен-Жермен. Протестующие поджигали то мусорные баки, то мотоциклы, то автомобили, причём достаточно дорогие.

Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер сегодня призвал протестующих к ответственности и уважению закона, добавив, что в некоторых агломерациях Парижа нарастают напряжённость и насилие.

Напомним, митинги начались в середине ноября с требований отменить повышение цен на бензин. Вскоре зазвучали и другие призывы, в том числе об отставке президента Эмманюэля Макрона. Несколько десятков протестующих даже устроили инсценировку его "казни".