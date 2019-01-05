В Черемхове избили и ограбили врача ребёнка, о помощи которому просили Путина

На педиатра городской больницы напали утром, когда она шла на дежурство. Медика госпитализировали с травмами.

В Иркутской области завели уголовное дело о нападении на одного из лечащих врачей онкобольного ребёнка, о котором говорили на пресс-конференции главы государства. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

Педиатра больницы № 1 города Черемхово избил и ограбил неизвестный в районе 8:30 утра по местному времени. Преступник отобрал у женщины сумку и пакет с личными вещами.

У врача сотрясение мозга, закрытая черепно-мозговая травма, ушибы и ссадины.

Подозреваемого задержали, это 33-летний местный житель, ранее судимый за грабёж. Ему грозит до семи лет тюрьмы по статье "Грабёж с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья человека".

Пострадавшая — одна из медиков, которые помогают тяжелобольному трёхлетнему мальчику Владиславу Шестакову. О нём рассказали президенту России Владимиру Путину.

Глава государства взялся помочь перевезти ребёнка на лечение в Москву, однако позже врачи с сожалением заявили, что малыш может просто не перенести транспортировку.