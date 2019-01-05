Глава Белорусской православной церкви: Вопроса автокефалии для нас не существует

Митрополит Павел убеждён, что о разделении могут говорить только "церковные недруги", которые ищут вражды, а не мира.

Глава Белорусской православной церкви митрополит Павел заявил, что вопрос об автокефалии в Минске не обсуждался, тем более на уровне Священного Синода.

— У нас такого вопроса не существует. Будируют эту тему те, кто не желает мира и блага церкви и верным её чадам, — заявил владыка в интервью местному порталу Tut.by.

По словам митрополита, вопросы об автокефалии пытаются озвучивать "церковные недруги, кто ищет вражду и разделение", тогда как истинно верующие люди выступают за мир и созидание. В таких тёплых отношениях Белорусская православная церковь находится с канонической украинской церковью, составляя "единую святую, соборную и апостольскую церковь", отмечает он.

В то же время предстоятель со страхом наблюдает за тем, что происходит на Украине.

— Автокефалию православные верующие Украины не просят, им её навязывают насильно. Огнём и мечом пытаются всучить пресловутую автокефалию тем, кто её — самоуправляемую церковь — на самом деле уже давно имеет, — подчеркнул он.

Ранее в субботу патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии (независимости) украинской "новой церкви". Церемония состоялась в Стамбуле, куда съехался весь политический истеблишмент страны. Официальный Киев называет это событие историческим и судьбоносным, сравнивая с большим праздником. А вот каноническая украинская церковь считает, что это приведёт к большему расколу в стране.