"Сейчас вытащим". В МЧС рассказали, как спасали младенца в Магнитогорске

По словам спасателей, Ваня перестал плакать, как только увидел их, и смотрел, как они осторожно оттаскивают обломки.

Плач Вани Фокина под горой обломков в Магнитогорске удалось услышать благодаря тому, что с помощью крана подняли две крайние плиты, рассказал "Российской газете" подполковник МЧС Пётр Гриценко — тот самый, который вынес его на руках с места обрушения.

Он считает, что малыш услышал шум техники. После этого генерал-майор Анатолий Саввин (а это он первым услышал мальчика) скомандовал остановить все машины и начал определять, откуда именно доносился крик.

А дальше максимально осторожно действовала целая команда опытных спасателей. Они ставили крепи, носили инструменты, слушали пустоты и аккуратно вручную оттаскивали обломки.

В итоге показалась детская кроватка, а вскоре спасатели увидели и ребёнка. Они говорят, Ваня заметил их и сразу успокоился.

— Даже "разговор" у нас завязался. Мы ему говорим: "Малыш, держись, мы здесь, мы рядом, мы идём к тебе, сейчас вытащим!" А он глазками моргает, как будто понимает, — поделился Гриценко.

Как ранее сообщал Лайф, в НИИ Рошаля сообщили об улучшении состояния мальчика: он уже начал дышать самостоятельно.