Полиция отчиталась о ста задержанных в ходе акции "жёлтых жилетов" в Париже

В ходе восьмой по счёту протестной акции "жёлтых жилетов" во французской столице было задержано сто человек. Такие цифры озвучил представитель местной полиции в эфире телеканала Europe1.

WEEK 8 of #YellowVestProtests in Paris



Clashes have broken out between police and protesters #GilletsJaunes



pic.twitter.com/ParjiWrvo0 — ProActive Patriots (@ActivePatriots) 5 января 2019 г.

Представители органов правопорядка отметили, что протест всё больше радикализируется. Очевидцы подтверждают: пикетчики ведут себя всё более агрессивно. Сегодня, например, они жгли мусорные баки, шины, целые автомобили и даже плавучий ресторан вместе с людьми. К счастью, обошлось без жертв.

И тем не мене, как ранее писал Лайф, у "жёлтых жилетов" во Франции растёт число сторонников. Очередное, сегодняшнее шествие протестующих оказалось самым масштабным за последние две недели.

Напомним, митинги начались в середине ноября с требований отменить повышение цен на бензин. Вскоре зазвучали и другие призывы, в том числе об отставке президента Эмманюэля Макрона.