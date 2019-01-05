Полиция отчиталась о ста задержанных в ходе акции "жёлтых жилетов" в Париже

В ходе восьмой по счёту протестной акции "жёлтых жилетов" во французской столице было задержано сто человек. Такие цифры озвучил представитель местной полиции в эфире телеканала Europe1.
WEEK 8 of #YellowVestProtests in Paris— ProActive Patriots (@ActivePatriots) 5 января 2019 г.
Clashes have broken out between police and protesters #GilletsJaunes
pic.twitter.com/ParjiWrvo0
Представители органов правопорядка отметили, что протест всё больше радикализируется. Очевидцы подтверждают: пикетчики ведут себя всё более агрессивно. Сегодня, например, они жгли мусорные баки, шины, целые автомобили и даже плавучий ресторан вместе с людьми. К счастью, обошлось без жертв.
#GiletsJaune très forte mobilisation à #Paris le peuple en colère force les barrages de police #Acte8 #ActeVIII #05janvier #05janvier2019 pic.twitter.com/BSnVj6glKL— LINE PRESS (@LinePress) 5 января 2019 г.
И тем не мене, как ранее писал Лайф, у "жёлтых жилетов" во Франции растёт число сторонников. Очередное, сегодняшнее шествие протестующих оказалось самым масштабным за последние две недели.
Напомним, митинги начались в середине ноября с требований отменить повышение цен на бензин. Вскоре зазвучали и другие призывы, в том числе об отставке президента Эмманюэля Макрона.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени