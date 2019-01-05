На Кубани скончалась женщина, которую бросил на дороге водитель маршрутки

Пенсионерка с инсультом более получаса пролежала на земле до приезда кареты скорой помощи.

В городе Тимашевске Краснодарского края скончалась 84-летняя женщина, которую высадил посреди дороги водитель маршрутного такси. Об этом сообщают местные СМИ.

Напомним, в середине декабря в Сети появилось видео, как водитель маршрутки вытаскивает пассажирку на дорогу и уезжает. Пострадавшей оказалась женщина 1934 года рождения, врачи диагностировали у неё инсульт.

Видеозапись получила широкий общественный резонанс, чем привлекла внимание общественности. Позже против водителя было возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуги ненадлежащего качества" (ч. 1 ст. 238 УК РФ).