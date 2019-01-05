Норвежский лыжник назвал российских спортсменов "тупыми как пробка"

По словам Ханса Кристера Холунна, на финише его даже рассмешила странная тактика соперников из РФ.

Лыжник из Норвегии Ханс Кристер Холунн нелицеприятно высказался о российских спортсменах после 15-километровой гонки классическим стилем в итальянской Валь-ди-Фьемме. Она прошла в рамках шестого этапа "Тур де Ски".

Гонка завершилась победой другого норвежца, Йоханнеса Клебо. За ним менее чем через секунду пришёл итальянец Франческо Де Фабиани, третьим — россиянин Александр Большунов. В первой десятке помимо него ещё четверо россиян. Сергей Устюгов финишировал 16-м.

— Они тупые как пробка. На последнем круге нам сообщают, что Устюгов отстаёт, и только в этот момент четверо российских лыжников начинают выходить вперёд и навязывать борьбу. Я даже рассмеялся, несмотря на усталость, настолько это было забавно, — приводит издание Dagbladet слова Холунна.

Сам он пришёл к финишу седьмым и заверил, что там даже рассмеялся из-за странной тактики россиян.