Норвежский лыжник назвал российских спортсменов "тупыми как пробка"

Лыжник из Норвегии Ханс Кристер Холунн нелицеприятно высказался о российских спортсменах после 15-километровой гонки классическим стилем в итальянской Валь-ди-Фьемме. Она прошла в рамках шестого этапа "Тур де Ски".
Гонка завершилась победой другого норвежца, Йоханнеса Клебо. За ним менее чем через секунду пришёл итальянец Франческо Де Фабиани, третьим — россиянин Александр Большунов. В первой десятке помимо него ещё четверо россиян. Сергей Устюгов финишировал 16-м.
— Они тупые как пробка. На последнем круге нам сообщают, что Устюгов отстаёт, и только в этот момент четверо российских лыжников начинают выходить вперёд и навязывать борьбу. Я даже рассмеялся, несмотря на усталость, настолько это было забавно, — приводит издание Dagbladet слова Холунна.
Сам он пришёл к финишу седьмым и заверил, что там даже рассмеялся из-за странной тактики россиян.
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