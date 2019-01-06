В Кировске Дед Мороз зажёг новогоднюю ель на глубине 290 метров под землёй

Великоустюгский гость также осмотрел уникальную буровую установку и подарил подарки горнякам.

Главный российский Дед Мороз из Великого Устюга зажёг самую подземную новогоднюю ёлку России — в шахте в городе Кировске на глубине 290 метров.

— Новогодний волшебник посмотрел на систему дистанционного бурения и спустился в шахту — в подземный горизонт Главного ствола № 2 рудника. На глубине 290 метров Дед Мороз зажёг новогоднюю ёлку и поздравил всех горняков страны, — говорится в сообщении пресс-службы города Кировска.

Отмечается, что уникальная система бурения вызвала немалый интерес у дедушки. Её суть заключается в том, что работы на глубине ведутся тремя буровыми установками, которыми дистанционно управляет оператор, находящийся на поверхности.

Помимо этого, Дед Мороз занимался и своими основными, праздничными делами. Он лично поздравил горняков, находящихся на рабочем месте, с наступившим Новым годом и вручил им подарки.

В Кировске зимний волшебник будет находиться до 8 января. В ближайших планах у него участие в сказочных представлениях в местном дворце культуры, визит на горнолыжный курорт и открытие лыжной дискотеки. Помимо этого, он вручит подарки детям из малообеспеченных семей.