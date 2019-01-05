В одном из столичных вузов массово подрались студенты

В одном из общежитий Московского государственного строительного университета (МГСУ) подрались студенты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.
— Несколько человек пострадали. Предположительно, в конфликте принимали участие иностранные студенты, — отметил он.
На место ЧП была направлена скорая помощь. Госпитализации участников драки не потребовалось. Полиция проводит проверку. Участники драки будут привлечены к административной ответственности.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени