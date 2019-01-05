МВД Ингушетии проверяет сообщения о роддоме, где ребёнку заклеили рот

По предварительным данным, так с новорождённым малышом поступила одна из пациенток.

В Ингушетии полиция проверяет информацию из социальных сетей о том, что ребёнку в одном из родильных домов заклеили рот лейкопластырем. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные республиканского МВД.

Поводом для проверки стало видео, автор которого снял младенца в больничной палате с соской, приклеенной лейкопластырем. Медиков или родителей в палате при этом не было. Автор этих кадров заявил, что находился в тот момент в республиканском клиническом перинатальном центре.

— Сотрудниками полиции Ингушетии по данному факту начата доследственная проверка, в рамках которой будет установлено лицо, отвечавшее за безопасность малыша, и принято соответствующее процессуальное решение, — отметили в региональном МВД.

По предварительным данным, так с малышом поступила одна из пациенток. Якобы она уже призналась в этом.