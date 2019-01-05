Назвавший россиян "тупыми как пробка" норвежский лыжник извинился

Он заверил, что его слова были искажены, а российские атлеты делают лыжные гонки захватывающими.

Норвежский лыжник Ханс Кристер Холунн принёс извинения за свои слова о соперниках из России после гонки в Валь-ди-Фьемме в рамках шестого этапа "Тур де Ски".

— Я хотел бы … извиниться перед российской командой за неуместный комментарий в СМИ после сегодняшней гонки, он был искажённым, — отметил Холунн на своей странице в "Инстаграме". — Вы хороши и делаете лыжные гонки захватывающими для нас, норвежцев.

Напомним, та гонка завершилась победой другого норвежца, Йоханнеса Клебо. Сам Холунн пришёл к финишу седьмым. В первой десятке оказались пятеро россиян. Холунн заверил, что даже рассмеялся из-за их странной тактики.