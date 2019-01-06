Под Пензой в ДТП с грузовиком погибла семья из Москвы

По предварительным данным, отец семейства допустил выезд машины на встречную полосу.

Стали известны новые подробности о трагическом происшествии, случившемся сегодня в Пензенской области. Там примерно в 15:45 мск на трассе М-5 "Урал" легковушка Hyundai Elantra столкнулась с грузовиком Volvo.

Первоначально сообщалось о четырёх погибших. Как сообщает РИА "Новости", по последним же данным, погибло три человека. Это семья из Москвы, в том числе девятилетний ребёнок. Мужчине было 38 лет, женщине — 31 год.

По данным прокуратуры региона, водитель легковушки допустил выезд на встречную полосу. Полиция проводит проверку по факту трагедии.