В Каире прогремел взрыв у церкви

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В Каире прогремел взрыв у церкви

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Фото: ©РИА Новости

В столице Египта у церкви прогремел взрыв. Как сообщает AFP, это случилось, когда силовики обезвреживали бомбу.

В результате погиб эксперт по взрывчатым веществам. Подробности произошедшего не уточняются.

Напомним, в конце декабря автобус с 14 вьетнамскими туристами, гидом и водителем был взорван неподалёку от пирамид Гизы в Каире. У дороги сработало самодельное взрывное устройство. В результате погибли три путешественника и гид-египтянин.

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