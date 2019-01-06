В Каире прогремел взрыв у церкви

В столице Египта у церкви прогремел взрыв. Как сообщает AFP, это случилось, когда силовики обезвреживали бомбу.
В результате погиб эксперт по взрывчатым веществам. Подробности произошедшего не уточняются.
Напомним, в конце декабря автобус с 14 вьетнамскими туристами, гидом и водителем был взорван неподалёку от пирамид Гизы в Каире. У дороги сработало самодельное взрывное устройство. В результате погибли три путешественника и гид-египтянин.
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