В ХМАО произошёл пожар на месторождении нефти

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) из-за пожара на Приобском нефтяном месторождении эвакуировано по меньшей мере 16 человек. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
Пожар охватил площадь в 300 квадратных метров. Загорелась печь выпаривания воды из нефти. Пострадавших нет.
Пожар получил повышенный, третий номер сложности. К его тушению привлечено 76 человек и 17 единиц спецтехники.
Ранее в Башкирии при пожаре в частном доме погибло четыре человека.
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