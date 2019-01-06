В ХМАО произошёл пожар на месторождении нефти

Загорелась печь выпаривания воды из нефти. К тушению привлечено более 70 человек.

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) из-за пожара на Приобском нефтяном месторождении эвакуировано по меньшей мере 16 человек. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Пожар охватил площадь в 300 квадратных метров. Загорелась печь выпаривания воды из нефти. Пострадавших нет.

Пожар получил повышенный, третий номер сложности. К его тушению привлечено 76 человек и 17 единиц спецтехники.

Ранее в Башкирии при пожаре в частном доме погибло четыре человека.