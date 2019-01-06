Карельские врачи спасли девочку, потерявшую 80% крови

Сердце пострадавшей трижды останавливалось, пока медики ждали приезда сосудистого хирурга из другой больницы.

В карельском городе Пудоже врачам удалось спасти жизнь 15-летней девочки, которая потеряла почти 80% от общего объёма циркулирующей крови после тяжёлого ранения осколком стекла. Об этом сообщается на официальном портале Республики Карелия.

По имеющейся информации, девочка с разрывом подключичной артерии была доставлена в местную больницу. Там у неё трижды останавливалось сердце в ожидании приезда сосудистого хирурга. Несмотря на это, медикам удалось обеспечить временное кровоснабжение повреждённого сосуда.

Сообщается, что операция по восстановлению артерии продолжалась около трёх часов, после чего пострадавшая была доставлена вертолётом санитарной авиации в Петрозаводск. Сейчас там она находится под наблюдением специалистов Детской республиканской больницы. По словам врачей, угрозы её жизни нет, а состояние оценивается как относительно стабильно тяжёлое.