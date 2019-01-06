Макрон осудил протесты "жёлтых жилетов" и призвал французов "взять себя в руки"

С середины октября во Франции не утихают митинги против повышения цен на бензин.

Французский лидер Эмманюэль Макрон осудил насилие во время восьмой по счёту акции протеста "жёлтых жилетов" и призвал стороны перейти к диалогу. Соответствующее заявление было опубликовано в его "твиттере".

— Насилие вновь атаковало республику — её опекунов, её представителей, её символы. Те, кто совершает эти действия, забывают сердце нашего гражданского договора. Правосудие будет. Каждый должен взять себя в руки, чтобы начать дебаты и диалог, — говорится в сообщении.

По сообщениям французских СМИ, накануне на акции протеста вышло около 50 тысяч человек по всей стране. Во многих крупных городах протесты сопровождались стычками с полицией, слезоточивым газом и поджогами. Ранее французская полиция сообщала о задержании ста активистов.

Как ранее сообщал Лайф, митинги не утихают во Франции с середины октября. Протестующие требуют отменить повышение цен на бензин и других "автомобильных" расходов.