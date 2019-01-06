Суд наказал телеканал, назвавший мальчика убийцей сестры

В одном из выпусков программы авторы предположили, что именно брат виноват в смерти юной победительницы конкурсов красоты.

Телеканал CBS выплатит компенсацию Бёрку Рэмси, брату юной американской королевы красоты Джонбенет Рэмси, за публикацию информации о его причастности к убийству сестры, сообщает Associated Press.

По имеющейся информации, в декабре 2016 года Бёрк Рэмси подал иск к телеканалу на 750 миллионов долларов о распространении порочащих сведений. Основанием для этого послужила программа, авторами которой было сделано предположение о том, что именно Рэмси убил свою младшую сестру.

Условия соглашения, достигнутого Бёрком Рэмси и CBS, не разглашаются, однако представитель продюсеров программы заявил, что удалось найти "полюбовное решение разногласий". Адвокат телеканала отказался комментировать ситуацию.

Джонбенет Рэмси была убита в возрасте шести лет в декабре 1996 года. Тело многократной победительницы детских конкурсов красоты было найдено в подвале дома её родителей в Боулдере, штат Колорадо. Убийца не найден до сих пор. На судебных слушаниях окружной прокурор исключил причастность родителей и брата к её смерти.