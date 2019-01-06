В Мариуполе прогремел взрыв в жилом доме

Читайте также

В Мариуполе прогремел взрыв в жилом доме

2259

Фото: 0629

Предположительно, в квартире взорвали ручную гранату. На месте ЧП работают следователи.

В Мариуполе накануне вечером прогремел взрыв в многоэтажном доме. Это случилось в квартире на третьем этаже, на проспекте Строителей.

По предварительным данным от местного издания 0629, погибли двое. Один из них скончался, пытаясь выпрыгнуть из окна.

<p>Фото: 0629</p>

Предположительно, в квартире взорвали ручную гранату. На месте ЧП работают правоохранительные органы.

Ранее житель Одессы во время обыска выкинул взрывчатку из окна квартиры.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×