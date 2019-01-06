В Мариуполе прогремел взрыв в жилом доме

Предположительно, в квартире взорвали ручную гранату. На месте ЧП работают следователи.

В Мариуполе накануне вечером прогремел взрыв в многоэтажном доме. Это случилось в квартире на третьем этаже, на проспекте Строителей.

По предварительным данным от местного издания 0629, погибли двое. Один из них скончался, пытаясь выпрыгнуть из окна.

Предположительно, в квартире взорвали ручную гранату. На месте ЧП работают правоохранительные органы.

Ранее житель Одессы во время обыска выкинул взрывчатку из окна квартиры.