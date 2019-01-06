Туристы рассказали об "эпидемии постельных клопов" в Европе и США

Насекомые "путешествуют" по миру благодаря росту числа туристов, которые "катают" их в своём багаже.

В последние годы туристы в США и Европе стали чаще жаловаться на постельных клопов, с которыми не могут справиться даже самые мощные средства защиты. Об этом сообщает The Telegraph.

— Их становится всё сложнее убивать. Жуки становятся невероятно стойкими, и у нас нет мощных, долговечных продуктов, которые были так эффективны много лет назад, — заявил Майкл Поттер, профессор энтомологии из Университета Кентукки.

Он уточнил, что распространение этих насекомых по территории США идёт очень активно в последние годы. Аналогичная, если не более ужасающая, ситуация наблюдается в Европе и Великобритании.

При этом основными виновниками, по словам профессора, выходят сами туристы, которые "потеряли бдительность" и перестали элементарно осматривать кровать в гостинице перед тем, как лечь спать. Соответственно, и распространение клопов тоже лежит на путешественниках, которые перевозят их в своём багаже.

По информации издания, напасть может подстерегать туристов не только в недорогих ночлежках, но и в именитых сетях, например "Хилтон", против которой был подан соответствующий иск. Поэтому специалисты рекомендуют постояльцам гостиниц тщательно проверять кровати и постельное бельё перед тем, как лечь спать.