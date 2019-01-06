В метро Москвы назвали самые популярные вопросы пассажиров

За год жители и гости города почти 600 тысяч раз обратились за помощью к специалистам метрополитена.

Как пройти на Красную площадь или в парк "Зарядье". Эти вопросы в минувшем году были одними из самых частых у стоек "Живое общение" в метро Москвы. Как сообщили в пресс-службе метрополитена, специалисты за 2018-й дали почти 600 тысяч консультаций. Это почти в 3 раза больше, чем в 2017-м.

— Чаще всего пассажиры обращались на стойку "Живое общение" на станции "Александровский сад". В 2018 году сотрудники этой стойки дали порядка 80 тысяч консультаций. Максимальное количество обращений пришлось на июнь-июль, когда в Москве проходил чемпионат мира по футболу, — рассказали в метрополитене.

В тройке самых популярных оказались также стойки "Живого общения" на станциях "Комсомольская" и "Площадь Революции". На последней также нередко спрашивают, как пройти на Красную площадь.

Всего стойки "Живое общение" находятся на тринадцати станциях метро.

Ранее сообщалось, что в Москве до конца 2019 года планируют открыть ещё 14 станций метро.