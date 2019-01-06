Илон Маск назвал сроки первого полёта корабля Dragon-2 к МКС

Глава компании SpaceX Илон Маск сообщил, что запуск к Международной космической станции нового пилотируемого космического корабля Dragon-2 в беспилотном режиме состоится в начале февраля.
— Около месяца осталось до первого орбитального испытательного полёта пилотируемого Dragon, — написал Маск в Twitter.
About a month away from the first orbital test flight of crew Dragon https://t.co/U01Oxu3M7E— Elon Musk (@elonmusk) January 5, 2019
Ранее предполагалось, что впервые Dragon-2 будет направлен к МКС 17 января 2019 года. Ожидается, что этот полёт пройдёт в беспилотном режиме. А затем, в июле этого года, последует пилотируемый, с двумя астронавтами на борту.
Ранее сообщалось, что российская компания S7 Space создаёт многоразовую ракету-носитель.
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