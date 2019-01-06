Илон Маск назвал сроки первого полёта корабля Dragon-2 к МКС

Читайте также

Илон Маск назвал сроки первого полёта корабля Dragon-2 к МКС

301

Фото: SpaceX

Ранее предполагалось, что впервые Dragon-2 будет направлен к МКС 17 января этого года.

Глава компании SpaceX Илон Маск сообщил, что запуск к Международной космической станции нового пилотируемого космического корабля Dragon-2 в беспилотном режиме состоится в начале февраля.

— Около месяца осталось до первого орбитального испытательного полёта пилотируемого Dragon, — написал Маск в Twitter.

Ранее предполагалось, что впервые Dragon-2 будет направлен к МКС 17 января 2019 года. Ожидается, что этот полёт пройдёт в беспилотном режиме. А затем, в июле этого года, последует пилотируемый, с двумя астронавтами на борту.

Ранее сообщалось, что российская компания S7 Space создаёт многоразовую ракету-носитель.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×