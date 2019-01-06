Удар сверчка. Учёные назвали шум, "проникавший в головы" дипломатов США на Кубе

Десятки сотрудников диппредставительства были отозваны на родину с головными болями, тошнотой и другими симптомами.

Учёные изучили запись шума, которым, предположительно, был нанесён серьёзный вред здоровью американских дипломатов на Кубе. Они пришли к выводу, что на аудио слышно вовсе не загадочное звуковое оружие, а стрекотание сверчков. Об этом сообщает The New York Times.

Изучением опубликованной агентством Associated Press записи занимались сотрудники Университета штата Калифорнии в Беркли и Университета Линкольна в Великобритании.

— Среди медиков много споров о том, какой физический ущерб мог быть причинён этим людям. Всё, что я могу однозначно сказать, это то, что на опубликованной агентством записи — сверчок, и мы полагаем, что знаем, к какому виду он относится, — сказал Александр Стаббс, сотрудник Университета штата Калифорния.

Исследование учёные представили на ежегодной встрече Общества интегративной и сравнительной биологии. Его ранняя версия была опубликована в Сети. Учёные планируют передать исследование научному журналу в ближайшие дни.

Напомним, после "акустических атак" США отозвали из Гаваны примерно 60 процентов сотрудников своего посольства. При этом власти Кубы настаивают на своей невиновности и предупреждают, что такой шаг Вашингтона значительно осложнит отношения между двумя странами.