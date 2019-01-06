Названы самые популярные дизельные авто в России

Всего за последние одиннадцать месяцев было куплено 122,5 тысячи новых автомобилей, оснащённых двигателями на дизтопливе.

Согласно статистике продаж, лидером на российском рынке новых дизельных автомобилей за последние 11 месяцев стала японская марка Toyota, которую выбрали 23,5 тысячи россиян. Об этом сообщает аналитическое агентство "Автостат".

Второе место в дизельном зачёте занимает BMW с результатом в 19,7 тысячи проданных экземпляров. Тройку лидеров замыкает также немецкий бренд Volkswagen, на счету которого 10,7 тысячи проданных автомобилей.

Следом за ними, тесня друг друга, расположились Mitsubishi (9,9 тыс.), Mercedes-Benz (9,8 тыс.) и KIA (9,6 тыс.). Помимо них в десятке лучших оказались Renault (7,5 тыс.), Land Rover (7,4 тыс.), Hyundai (5,3 тыс.) и Audi (4,4 тыс.).

Всего же, по оценкам экспертов, за указанный период в России было куплено 122,5 тысячи новых легковых автомобилей с дизельными двигателями, что составляет 8,1% от общего объёма российского рынка.

Согласно оценке аналитического агентства "Автостат", за 11 месяцев 2018 года в нашей стране было реализовано 122,5 тыс. новых легковых автомобилей, оснащённых дизельными двигателями. Это соответствует 8,1% от общего объёма российского рынка.

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