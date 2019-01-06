Назван лучший фильм года по версии Национального общества кинокритиков США

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Назван лучший фильм года по версии Национального общества кинокритиков США

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Кадр из фильма "Наездник". Реж. Хлоя Чжао, 2017 г.

Первую и третью позицию по версии NSFC заняли картины китайского и южнокорейского режиссёров.

Национальное общество кинокритиков США (NSFC) сегодня обнародовало свой вердикт по поводу лучших фильмов и актёров прошлого года. Как сообщает The Hollywood Reporter, лучшей картиной признан "Наездник" китайского режиссёра Хлои Чжао.

Этот фильм рассказывает о молодом ковбое, который получает травму головы и вынужден отказаться от своей карьеры.

Вторую позицию занял фильм мексиканского режиссёра Альфонсо Куарона "Рома". В нём показана история обычной мексиканской семьи 1970-х годов. Третье место взяла картина южнокорейского режиссёра Ли Чхан-дона "Пылающий".

Критики решили, что лучшим актёром года стал Итан Хоук благодаря роли в фильме Пола Шредера "Дневник пастыря". А лучшей актрисой — британка Оливия Колман, исполнившая роль в "Фаворитке".

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