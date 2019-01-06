Американские сенаторы назвали Украину "неуправляемой проблемой" для США и ЕС

Несмотря на кадровую и финансовую помощь Запада, ВВП Украины стремительно снижается, а радикальные настроения усиливаются.

Политический курс украинского руководства оказался под шквалом критики со стороны сенаторов-республиканцев во время их встречи с представителями украинских общественных организаций. Об этом сообщает журнал International Policy Digest.

Так, по словам сенаторов, Украина уже стала "неуправляемой проблемой" для Евросоюза и США, поскольку в её обществе наблюдается серьёзный рост агрессивных, радикальных настроений при дефиците альтернативных точек зрения.

Помимо этого усугубляет ситуацию экономическая политика украинских властей, ведь Запад вкладывает в Украину миллиарды долларов, однако несмотря на это, её ВВП продолжает стабильно снижаться. И виной тому коррупция государственного масштаба, а также расходы на военные действия в Донбассе.

Не внушают надежд сенаторам и методы, которые выбрал Пётр Порошенко для достижения своих политических целей, — преследование с помощью закона. В пример приводится судебный процесс над Виктором Януковичем, который назвали "пародией на суд", завершившийся приговором в госизмене без доказательств и с большим количеством нарушений.

В конце разговора сенаторы высказали особенную обеспокоенность в связи с ростом политических преследований перед предстоящими президентскими выборами. Хотя и заявили о своём намерении противостоять экономической и политической "спирали смерти" на Украине.