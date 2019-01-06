В Ингушетии медики рассказали, кто мог заклеить рот младенцу в роддоме

МВД уже проводит проверку по факту появления видео с ребёнком, к которому приклеили соску.

В Ингушетии медики назвали того, кто мог заклеить ребёнку рот лейкопластырем в роддоме. Главный врач перинатального центра Ингушетии Хади Угурчиева заявила, что это могла быть женщина, которая и сняла на видео малыша, лежащего в люльке с соской, приклеенной ко рту.

— Мы разбирались в этой ситуации, учитывая те данные, что даёт нам пациентка, которая вела видеосъёмку. Мы склонны думать, что пластырь был закреплён ею же, и съёмка была произведена ею же, и выпущен был аудиоролик, где изложенное не соответствует действительности, — сказала Угурчиева в интервью местным СМИ.

По её словам, малыш проходит курс в центре, так как родился недоношенным. Его мама отлучилась домой, чтобы навестить своего другого, также маленького ребёнка. А медсестра отошла в другую палату на несколько минут. В этот момент пациентка якобы и прикрепила лейкопластырь.

Напомним, ранее сообщалось, что МВД начало проверку по факту появления видео с младенцем, которому заклеили рот.