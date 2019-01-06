Американку отправили в тюрьму на 20 лет за продажу ребёнка в сексуальное рабство

На скамье подсудимых оказался и один из её клиентов-извращенцев. Другой до суда не дожил.

В американском штате Пенсильвания женщину приговорили к 20 годам тюрьмы за содействие сексуальному насилию над детьми. Об этом сообщает Ассошиэйтед Пресс.

Следствию удалось выяснить, что эта женщина с 2013 по 2017 год позволяла мужчинам за деньги трогать и целовать девочку, и началось всё это, когда малышке было всего три года.

Американка признала свою вину. На скамье подсудимых оказался и один из её "клиентов". Другой до суда не дожил — скончался до возбуждения в отношении него уголовного дела.

Право подать прошение об условно-досрочном освобождении у преступницы появится только через 8 лет. Также ей предстоит пройти курс лечения у психотерапевта. Ей теперь запрещено находиться рядом с детьми без других взрослых.

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