Такой Гриффиндор нам не нужен! "Туалетная" правда от Роулинг огорчила фанатов

Джоан Роулинг, создатель вселенной Гарри Поттера, смогла огорчить тысячи фанатов по всему миру, поведав страшную тайну о том, что первые 800 лет в школе волшебства Хогвартс не было туалетов — только заклинания исчезновения.
— В Хогвартсе не всегда были ванные комнаты. До того, как в восемнадцатом столетии освоить маггловские водопроводные методы, ведьмы и волшебники просто облегчались там, где стояли, а затем уничтожали улики, — говорится в сообщении на страничке Pottermore, публикации которой, по данным СМИ, утверждает сама Джоан Роулинг.
Пользователи "Твиттера" только под этой записью оставили свыше 15 тысяч комментариев, большая часть из них просит в будущем никогда не делиться такими подробностями с публикой. Некоторые просили высшие силы помочь им "развидеть" это, но нашлись и те, кто был готов вести дискуссию дальше.
Так, один пользователь посчитал, что заклинание исчезновения студентам преподаётся только на 4–5 курсе, а ходить в туалет они начинают гораздо раньше, что вызывает у них явную необходимость постоянно искать того, кто поможет им убрать экскременты.
Некоторые увидели в новом факте ещё одну тайную роль домашних эльфов, но самый главный вопрос заключается в том, зачем же тогда волшебники строили санузлы, если всё и так было прекрасно, и зачем вообще Джоан Роулинг об этом разрешила рассказать.
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