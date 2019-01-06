Такой Гриффиндор нам не нужен! "Туалетная" правда от Роулинг огорчила фанатов

Твит набрал свыше 15 тысяч комментариев, большая часть пользователей просила вернуть время назад, чтобы никогда не читать эту публикацию.

Джоан Роулинг, создатель вселенной Гарри Поттера, смогла огорчить тысячи фанатов по всему миру, поведав страшную тайну о том, что первые 800 лет в школе волшебства Хогвартс не было туалетов — только заклинания исчезновения.

— В Хогвартсе не всегда были ванные комнаты. До того, как в восемнадцатом столетии освоить маггловские водопроводные методы, ведьмы и волшебники просто облегчались там, где стояли, а затем уничтожали улики, — говорится в сообщении на страничке Pottermore‏, публикации которой, по данным СМИ, утверждает сама Джоан Роулинг.

Пользователи "Твиттера" только под этой записью оставили свыше 15 тысяч комментариев, большая часть из них просит в будущем никогда не делиться такими подробностями с публикой. Некоторые просили высшие силы помочь им "развидеть" это, но нашлись и те, кто был готов вести дискуссию дальше.

Так, один пользователь посчитал, что заклинание исчезновения студентам преподаётся только на 4–5 курсе, а ходить в туалет они начинают гораздо раньше, что вызывает у них явную необходимость постоянно искать того, кто поможет им убрать экскременты.

Некоторые увидели в новом факте ещё одну тайную роль домашних эльфов, но самый главный вопрос заключается в том, зачем же тогда волшебники строили санузлы, если всё и так было прекрасно, и зачем вообще Джоан Роулинг об этом разрешила рассказать.