На побережье моря Лаптевых появится военный городок Северного флота

В нём будут проживать военнослужащие военно-воздушных сил, а также сил противовоздушной обороны.

В посёлке Тикси на побережье моря Лаптевых в этом году появится военный городок для соединений ВВС и ПВО Северного флота. Об этом сообщили в пресс-службе СФ.

— В настоящее время там завершается первый этап строительства военной инфраструктуры, активная фаза которого началась в августе 2018 года, — отметили там.

В городке будет 11 объектов. Все они будут соединены крытыми переходами. Проживать там будут военнослужащие ВВС и ПВО Северного флота.

Уникальные жилищные комплексы замкнутого цикла уже построены на островах Котельный и Земля Александры. Гарнизон может автономно жить в них полтора года, не оказывая негативного влияния на экологию.

Ранее сообщалось, что "охотники за подлодками" Северного флота возобновили патрулирование Арктики.