Абэ увидел в мирном договоре Японии и России пользу для США

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Абэ увидел в мирном договоре Японии и России пользу для США

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Синдзо Абэ. Фото: © РИА Новости/Алексей Дружинин

Альянс с Соединёнными Штатами премьер Страны восходящего солнца назвал основой её дипломатии.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ считает, что заключение мирного договора между его страной и Россией могло бы принести пользу для США, так как повысит региональную безопасность.

— Поскольку это будет плюсом для мира и безопасности в регионе, это будет плюсом и для США, — приводит его слова агентство Киодо.

Абэ отметил, что альянс с США — это "основа дипломатии и безопасности Японии" и это он озвучивает на своих встречах с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее Абэ заявил, что в переговорах по мирному договору с РФ настал решающий момент.

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