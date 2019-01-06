Абэ увидел в мирном договоре Японии и России пользу для США

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ считает, что заключение мирного договора между его страной и Россией могло бы принести пользу для США, так как повысит региональную безопасность.
— Поскольку это будет плюсом для мира и безопасности в регионе, это будет плюсом и для США, — приводит его слова агентство Киодо.
Абэ отметил, что альянс с США — это "основа дипломатии и безопасности Японии" и это он озвучивает на своих встречах с президентом РФ Владимиром Путиным.
Ранее Абэ заявил, что в переговорах по мирному договору с РФ настал решающий момент.
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