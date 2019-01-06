Путешествие в никуда. Канадка и итальянец бесследно пропали в Африке

По словам родственников, пара направлялась работать в гуманитарных миссиях в Того, однако перестала выходить на связь ещё в середине декабря.

Двое туристов — 34-летняя Эдит Блей из Канады и 30-летний Лука Таккетто из Италии пропали без вести во время совместного путешествия по Западной Африке. Об этом сообщает CTV News со ссылкой на их родственников.

Близкие девушки сообщили, что в последний раз она с другом выходила на связь 15 декабря, когда была в Буркина-Фасо. Тогда Блей опубликовала на своей странице в соцсети несколько фотографий из поездки. Сообщается, что дальше пара должна была направиться в Того для работы в гуманитарных миссиях, однако до границы она так и не добралась.

По данным родственников, ни Блей, ни Таккетто не пересекали границу и не запрашивали визы в Того или соседнюю Гану. Пресс-секретарь МИД Канады подтвердил, что ведомству известно об исчезновении гражданки страны в Африке.

Отмечается, что Правительство Канады рекомендует путешественникам избегать всех "ненужных поездок" в Буркина-Фасо, особенно в северные регионы страны и районы, граничащие с Мали, Нигером, Бенином и Того из-за угроз терроризма, бандитизма и похищения.

Как ранее сообщал Лайф, в середине декабря 2018 года в горах Марокко были найдены тела двух убитых туристок из Дании и Норвегии.