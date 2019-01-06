США попали в число десяти самых опасных для женщин стран

Компанию Соединённым Штатам там составляют такие государства, как Нигерия, Сомали, Йемен.

США включены в список из десяти самых опасных для женщин стран. Такие итоги 2018 года подвели в агентстве Reuters. Там учитывали такие факторы, как дискриминация, сексуальное и иное насилие, работорговля и другие.

Пальма первенства досталась Индии. За ней следуют Афганистан и Сирия. В десятке также Сомали, Саудовская Аравия, Пакистан, Демократическая Республика Конго, Йемен, Нигерия.

Соединённые Штаты попали в топ-10 этого антирейтинга по совокупности разных факторов, тогда как по отдельным категориям лидеры другие. К примеру, самые большие проблемы со здравоохранением для женщин наблюдаются в Афганистане, в Саудовской Аравии — сильная дискриминация.

Высокую позицию США занимают в рейтинге сексуального и несексуального насилия над женщинами.

В рейтинге упоминаются только эти десять стран с самыми большими проблемами в данной сфере. Россия там не фигурирует.

Ранее твит Трампа спровоцировал флешмоб жертв сексуального насилия.