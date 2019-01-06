Батарея электронной сигареты стала причиной пожара в самолёте

Небольшое возгорание произошло в самолёте авиакомпании American Airlines на рейсе из Лас-Вегаса в Чикаго, сообщает Associated Press.
Причиной стала перегревшаяся батарея электронной сигареты одного из пассажиров. К счастью, инцидент произошёл уже в конце рейса, вскоре после приземления самолёта. Бортпроводникам удалось самостоятельно потушить пламя до прибытия спасателей.
В этот момент на борту самолёта находились 138 пассажиров и шесть членов экипажа, никто не пострадал. О произошедшем было доложено в Федеральное управление гражданской авиации США.
Ранее Министерство транспорта США запретило провоз электронных сигарет в зарегистрированном багаже из-за риска воспламенения. С тех пор пассажирам разрешается провозить устройства только в ручной клади.
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