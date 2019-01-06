Двое британских военных получили ранения в Сирии

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Двое британских военных получили ранения в Сирии

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Фото: twitter/britisharmy

Минобороны этой страны официально не подтверждает данных о том, что в операциях в Сирии участвуют королевские военнослужащие.

В Сирии двое военнослужащих Великобритании были ранены, по предварительным данным, при разрыве ракеты, выпущенной террористами ИГИЛ*. Об этом сообщает Би-би-си.

Отмечается, что ранения тяжёлые. Пострадавшие были эвакуированы силами США. Когда произошло ЧП — не сообщается.

В британском военном ведомстве от комментариев воздержались. Минобороны этой страны официально не подтверждает данных о том, что в операциях в Сирии участвуют королевские военнослужащие.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

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