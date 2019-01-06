В Таиланде перевернулся автобус с туристами, есть погибшие

В центральной провинции Патхумтхани в Таиланде перевернулся автобус с туристами. Об этом сообщает газета Bangkok Post.
Двухэтажный автобус компании Prayad направлялся в Бангкок. Водитель резко затормозил на мокрой дороге, чтобы избежать столкновения, и тяжёлая машины перевернулась.
Погибли младенец, четыре женщины и мужчина. В причинах трагической аварии разбираются правоохранительные органы.
Ранее десятки тысяч туристов покинули острова Таиланда из-за тропического шторма.
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