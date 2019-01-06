Интервал движения поездов МЦК в часы пик сократится до четырёх минут

А в Рождественскую ночь работа МЦК и столичного метрополитена будет продлена до двух часов ночи.

До конца 2019 года интервал движения поездов на Московском центральном кольце (МЦК) в часы пик планируют сократить с пяти до четырёх минут. Об этом сообщил директор по пассажирским перевозкам ОАО "РЖД" Дмитрий Пегов.

— Невозможно представить мегаполис без МЦК. Чтобы поездка пассажиров была комфортнее, в 2019 году мы планируем сократить интервал движения в часы пик до четырёх минут, — цитирует его слова агентство "Москва".

Пегов отметил, что МЦК послужило отличным примером того, как можно использовать железнодорожные перевозки внутри одного города.

Ранее Лайф сообщал, что в Рождественскую ночь режим работы МЦК и метро будет продлён до двух часов ночи, а автобусы будут ходить ещё на час дольше.