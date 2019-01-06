Морозы крепчают. Жителей Москвы предупредили о начале похолодания

По данным центра погоды "Фобос", жителей и гостей Москвы в ближайшие сутки ожидает ощутимое похолодание.
Так, днём столбики термометров будут показывать -11...-13 градусов по Цельсию, однако уже к вечеру этот показатель опустится ещё ниже — до -15... -17 градусов.
Скорость ветра будет составлять 1–2 м/с, а к вечеру усилится до 3–7 м/с. Давление — 740 мм рт. ст.
Как ранее сообщал Лайф, в некоторых районах Москвы и Подмосковья в Рождественскую ночь ожидается падение температуры до -20 градусов.
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