Морозы крепчают. Жителей Москвы предупредили о начале похолодания

Днём будет до минус 13 градусов, а к вечеру температура вовсе начнёт приближаться к -20.

По данным центра погоды "Фобос", жителей и гостей Москвы в ближайшие сутки ожидает ощутимое похолодание.

Так, днём столбики термометров будут показывать -11...-13 градусов по Цельсию, однако уже к вечеру этот показатель опустится ещё ниже — до -15... -17 градусов.

Скорость ветра будет составлять 1–2 м/с, а к вечеру усилится до 3–7 м/с. Давление — 740 мм рт. ст.

Как ранее сообщал Лайф, в некоторых районах Москвы и Подмосковья в Рождественскую ночь ожидается падение температуры до -20 градусов.