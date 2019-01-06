Не дольше 5 минут. Автоэксперт рассказал, почему нельзя прогревать двигатель

Издание напоминает, что стоянка с работающим двигателем в жилых зонах более 5 минут грозит штрафом, в Москве и Санкт-Петербурге он составляет 3000 рублей.

Прогрев двигателя на холостых оборотах уменьшает ресурс мотора, которым не могут похвастаться новые малолитражные автомобили с турбиной. Ведь ресурс двигателя рассчитывается в моточасах, а не в километрах пробега, рассказал эксперт издания "Автовзгляд" Иван Флягин.

Низкие обороты также не создают необходимого давления масла, из-за чего нагрузка на двигатель возрастает. Кроме того, долгий прогрев может вывести из строя катализатор и привести к образованию нагара на свечах, из-за чего уже увеличится и расход бензина.

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