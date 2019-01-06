Спасибо, но не всем. Флаг России не показали в ролике для фанатов хоккея на МЧМ

Российская команда стала бронзовым призёром чемпионата, а судя по видео, её на соревнованиях вообще не было.

Флаг России не показали в благодарственном обращении к хоккейным болельщикам, которое опубликовано после завершения молодёжного чемпионата мира в Канаде. Видео выложили на странице соревнований в "Твиттере".

На 20-секундной записи видны флаги девяти стран-участниц, хотя на чемпионате выступили десять команд.

Fans, you’ve done it again! THANK YOU to the people of Vancouver and Victoria, Canadians across the country and supporters around the world for making the 2019 #WorldJuniors one for the history books! #REPRESENT pic.twitter.com/TDws7Q5ZwJ — #WorldJuniors (@HC_WJC) January 6, 2019

— Фанаты, вы снова сделали это! Спасибо жителям Ванкувера и Виктории, всем канадцам и болельщикам из других уголков мира за то, что помогли вписать этот турнир в историю! — сказано в обращении.

Россия заняла третье место на чемпионате. В матче за бронзу она победила Швейцарию со счётом 5:2. Золото завоевала Финляндия, обыграв США (3:2).