Спасибо, но не всем. Флаг России не показали в ролике для фанатов хоккея на МЧМ

Читайте также

Спасибо, но не всем. Флаг России не показали в ролике для фанатов хоккея на МЧМ

1

Фото: © Twitter/#WorldJuniors‏

Российская команда стала бронзовым призёром чемпионата, а судя по видео, её на соревнованиях вообще не было.

Флаг России не показали в благодарственном обращении к хоккейным болельщикам, которое опубликовано после завершения молодёжного чемпионата мира в Канаде. Видео выложили на странице соревнований в "Твиттере".

На 20-секундной записи видны флаги девяти стран-участниц, хотя на чемпионате выступили десять команд.

— Фанаты, вы снова сделали это! Спасибо жителям Ванкувера и Виктории, всем канадцам и болельщикам из других уголков мира за то, что помогли вписать этот турнир в историю! — сказано в обращении.

Россия заняла третье место на чемпионате. В матче за бронзу она победила Швейцарию со счётом 5:2. Золото завоевала Финляндия, обыграв США (3:2).

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×