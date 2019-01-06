Сумму выплат пострадавшим от взрыва газа в Магнитогорске увеличили на треть

Сумма средств, которые получат пострадавшие от взрыва бытового газа в Магнитогорске, увеличена почти на треть и составит 93 миллиона рублей, сообщает сайт губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.
Ранее Лайф рассказывал, что пострадавшим деньги выделили из Резервного фонда Правительства РФ.
— Оператором федеральных выплат, распоряжение о которых подписал вчера премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, будет региональное правительство. В этой работе будут использоваться уже налаженные по региональным выплатам финансовые инструменты, — говорится в сообщении на сайте губернатора.
Адресно по миллиону выплатит семьям погибших Магнитогорский металлургический комбинат. Людей из злополучного дома включили в списки лиц, которым положена досрочная пенсия. 22 миллиона собрали для пострадавших на благотворительном счету. Первые выплаты начались 3 января.
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