Четыре человека погибли в аварии на трассе в Тюмени — видео

По предварительным данным, "тойота" выехала на встречку и столкнулась с "рено". Обстоятельства трагедии выясняются.

ДТП произошло на 194-м километре федеральной автодороги Курган — Тюмень. При столкновении автомобилей "Тойота-Королла" и "Рено-Дастер" погибли четыре человека, в том числе один ребёнок. Среди жертв — оба водителя и пассажиры "рено". Ещё одна пассажирка с переднего сидения той же иномарки была доставлена в больницу с тяжёлыми травмами, сообщили в управлении ГИБДД по Тюменской области.

— По предварительным данным, "тойота" выехала на встречную полосу, где допустила столкновение с "рено", — добавили в ведомстве.

По словам очевидцев, водителя "тойоты" приметили ещё в городе, до выезда на трассу. Он якобы на высокой скорости сбил женщину на пешеходном переходе и скрылся. Эта информация сейчас проверяется полицейскими.