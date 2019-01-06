Айда гулять! В Москве в сочельник ожидают комфортную зимнюю погоду

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Айда гулять! В Москве в сочельник ожидают комфортную зимнюю погоду

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Облачность с небольшим снегом обещают в Московском регионе синоптики 6 января, пишет портал "Метеоновости". По прогнозам, температура воздуха в столице составит минус 7 — минус 9 градусов, в области будет до минус 11.

Сообщается, что погода ожидается вполне комфортной, правда, у метеозависимых людей с больным сердцем могут быть проблемы из-за роста атмосферного давления. Оно в середине дня достигнет 754 мм ртутного столба.

Кроме того, у страдающих гипертонией и вегетососудистой дистонией может заболеть голова и возникнуть шум в ушах.

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